POL-KA: (KA) Kraichtal - Zwei Polizeibeamte durch betrunkenen Ruhestörer verletzt

Karlsruhe (ots)

Nach einer Ruhestörung verletzt ein alkoholisierter 22-Jähriger in der Nacht zum Samstag zwei hinzugerufene Polizeibeamte.

In der Nacht von Freitag auf Samstag veranstaltete der Tatverdächtige eine Feier in seiner Firmenhalle in Menzingen. Aufgrund der Lautstärke wurde gegen 23.00 Uhr die Polizei vor Ort gerufen. Der Mann zeigte sich sehr aufgebracht und war mit circa 1,6 Promille deutlich alkoholisiert. Als ein Streitgespräch des Tatverdächtigen mit einer anderen Person schließlich zu eskalieren drohte, sprachen die Polizisten einen Platzverweis aus. Uneinsichtig wie der 22-Jährige war, wollten die Polizisten den Mann aus der Halle führen. Augenblicklich setzte sich der Mann heftig zur Wehr, ergriff zunächst den Beamten im Nacken und trat dessen Streifenpartnerin, einer 24-jährigen Polizistin, heftig in den Bauch. Schließlich gelang es den Beamten dem Störenfried habhaft zu werden und ihn in den Streifenwagen zu verfrachten.

Beide Polizisten wurden hierbei verletzt, sodass sie ihren Dienst nicht fortsetzten konnten. Den Tatverdächtigen erwartet eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

