Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Vorfahrtsverletzung mit leicht verletzter Person

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen im Kreuzungsbereich Rhode-Island-Allee / Erzbergerstraße in Karlsruhe, bei dem sich eine 59 Jahre alte Frau leicht verletzte.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 09:30 Uhr eine 40 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Citroen die Erzberger Straße stadtauswärts in Richtung Rhode-Island-Allee. Im dortigen Kreuzungsbereich übersieht sie die aus Richtung Innenstadt kommende 59-jährige Golf-Fahrerin zu spät und kollidierte mit dieser. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Golf-Fahrerin leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

