Polizei Wuppertal

POL-W: RS Wildunfall - Motorradfahrer kollidierte mit Reh

Wuppertal (ots)

Ein 60-jähriger Zweiradfahrer fuhr Freitagabend (17.05.2019), um 22:10 Uhr, auf der Wermelskirchener Straße in Richtung Remscheid, als er kurz vor dem Ortseingangsschild mit einem Reh zusammenstieß, dass plötzlich vor ihm auf die Fahrbahn trat. Der Motorradfahrer stürzte von seinem Zweirad und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Das Reh verendete noch am Unfallort an seinen Verletzungen. (hm)

