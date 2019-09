Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch in ein Büro in der Lessingstraße

Wolfsburg (ots)

Am Mittwoch, den 18.09., in der Zeit zwischen 12:00 und 20:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Büroraum in der Lessingstraße einzubrechen. Er hebelte an einem Flügelfenster, gelangte jedoch nicht in die Räume hinein und flüchtete unerkannt vom Tatort.

