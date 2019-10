Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Rad gestohlen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

An einem im Parkhaus des Rheincenters in Friedlingen geparkten Pkw wurde am Sonntagabend, 20.10.2019, ein Rad gestohlen. Während die Besitzerin im Kino war, wurde an ihrem Pkw das rechte Vorderrad abgeschraubt. Als sie wieder zum Auto kam, stand es noch auf drei Rädern. Tatort war das dritte Parkdeck, die Tatzeit lag zwischen 19:45 Uhr und 22:30 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell