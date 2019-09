Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Tankstelle in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 15. September 2019, gegen 23:50 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Verkaufsräume einer Tankstelle in der Lange Straße ein.

Es wurden Zigaretten, diverse Getränke sowie Kartoffelchips entwendet. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht eingeschätzt werden.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen in Tatortnähe machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (01103042).

