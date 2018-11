POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbrüche in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Zwei Einbrüche wurden in der Nacht zu Donnerstag, 29. November 2018, in Brake verübt.

In der Zeit zwischen 21:20 Uhr und 6:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Grundschule in der Golzwarder Straße und entwendeten eine geringe Menge Bargeld. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Weiterhin versuchten unbekannte Täter, zwischen 20:00 Uhr und 8:40 Uhr, gewaltsam in ein Bürogebäude in der Poggenburger Straße einzudringen. Hier ließen sie aber aus unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum machen kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 bei der Polizei in Brake zu melden (1428947 und 1430074).

