POL-DEL: LK Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Lemwerder +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Weil unbekannte Täter vermutlich bei der Tatausführung gestört wurden, konnte der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Deichstraße verhindert werden. Sie versuchten am Mittwoch, 28. November 2018, zwischen 10:00 Uhr und 18:45 Uhr, durch eine Terrassentür in das Haus einzudringen, ließen dann aber von ihrem Vorhaben ab. Bei dem Versuch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter 04401/935-0 zu melden (1427373).

