POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrunfallflucht in Dötlingen

Delmenhorst (ots) - Ein unbekannter Verursacher beschädigte am Sonntag, 25. November 2018, gegen 12:00 Uhr, einen Eisenzaun sowie eine Buchenhecke im Bereich eines Buswendeplatzes in der Straße Am Brink. Vermutlich ist der Schaden beim Rangieren eines roten Fahrzeuges verursacht worden. Der Schaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Wer Angaben zum Verursacher im Tatzeitraum machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 bei der Polizei in Wildeshausen zu melden (1424221).

Fragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell