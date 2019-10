Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kind will nichts in Bett - lautstarke mütterliche Ansprache ruft Polizei auf den Plan

Freiburg (ots)

Weil ein Kind nicht ins Bett wollte und es deshalb eine lautstarke Ansprache der Mutter gab, wurde in Lörrach in der Nacht zum Montag, 21.10.2019, die Polizei gerufen. Nach Mitternacht hatte ein Nachbar den Notruf gewählt, da er laute Schreie eine Kindes und einer Frau vernommen hatte. Vor Ort klärte sich die Situation auf. Da der 6 Jahre alte Sohnemann nicht ins Bett wollte, wurde die Mutter laut, was wiederum auch der Sohn zum Schreien veranlasste. Es war alles in Ordnung, wie sich die Polizei bei allen vergewisserte.

