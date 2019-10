Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Zeugen nach Unfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmittag kam es gegen 11:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bahnhofstraße in Waldenbuch. Ein 66-Jähriger mit seinem Mercedes und ein 76-Jähriger mit seinem VW stießen im Ein- und Ausfahrtsbereich zur Bahnhofstraße zusammen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 1.300 Euro. Der Polizeiposten Waldenbuch sucht hierzu Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07157/52699-0 zu melden.

