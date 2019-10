Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schöbaich: vier leichtverletzte Personen nach Brand in Mehrfamilienhaus; Sindelfingen: Unbekannte sprühen Graffiti auf Spielplatz und Schulgebäude

Ludwigsburg (ots)

Schönaich: Vier leichtverletzte Personen nach Brand in Mehrfamilienhaus

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 05:50 Uhr, kam es zu einem Feuerwehreinsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Teckstraße in Schönaich. Eine im zweiten Obergeschoss in einem Abstellraum deponierte Matratze geriet vermutlich nach dem Kontakt mit einer eingeschalteten Glühbirne in Brand. Mehrere Bewohner des Mehrfamilienhauses reagierten schnell und trugen die brennende Matratze auf den Hof des Mehrfamilienhauses. Hierbei erlitten vier Männer im Alter von 18, 46 und 47 Jahren sowie ein 13-jähriger Junge leichte Verletzungen. Alle vier wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Schönaich, die mit drei Fahrzeugen und 26 Wehrleuten vor Ort war, löschte die brennende Matratze. Durch das Feuer entstand ein Gebäudesachschaden von etwa 30.000 Euro. Nachdem das Gebäude belüftet worden war, konnte es wieder betreten werden und ist weiterhin auch bewohnbar.

Sindelfingen: Unbekannte sprühen Graffiti auf Spielplatz und an Schulgebäude

In der Nacht zum Dienstag verübten noch unbekannte Täter in der Gartenstraße und in der Böblinger Straße in Sindelfingen Sachbeschädigungen. Sie besprühten die Rutsche, das Spielhaus und die Kletterwand des Grundschulspielplatzes mit grauer Sprühfarbe. Anschließend zogen sie weiter zum Stiftsgymnasium und besprühten dort eine Betonwand. Es wurden jeweils ähnliche Schriftzüge und Bilder gesprüht, welche auf einen Tatzusammenhang schließen lassen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Polizeirevier Sindelfingen 07031/697-0 zu wenden.

