Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugenaufruf nach Unfallflucht; Ludwigsburg: PKW zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer am Montag zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr in der Mühlstraße einen grauen VW Caddy angefahren, der am gegenüberliegenden Straßenrand geparkt war. An dem VW wurde der vordere linke Radkasten beschädigt und es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter 07141/185353 entgegen.

Ludwigsburg: PKW zerkratzt

Über das vergangene Wochenende hat ein Unbekannter in der Walter-Pintus-Straße 20-22 einen grauen AUDI A4, Baujahr 2019, beschädigt. Vermutlich mit einem Schlüssel zerkratzte er den Wagen über die gesamte rechte Seite und richtete dabei Sachschaden im Höhe von etwa 3.000 Euro an. Nach den polizeilichen Ermittlungen sind in den vergangenen Wochen dort bereits mehrere Fahrzeuge zerkratzt worden. Mögliche weitere Geschädigte oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/185353, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell