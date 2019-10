POL-LB: Renningen: Unfall auf der B 295 - Zeugen gesucht; Magstadt: Abbiegeunfall

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Renningen: Unfall auf der B 295 - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall auf der B 295 am Montag gegen 17.40 Uhr auf Höhe der Kreisstraße 1008 in Richtung Warmbronn sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, noch Zeugen. Ein 51 Jahre alter Mercedes-Lenker war in Richtung Leonberg unterwegs, als er auf Höhe der K 1008 von einem PKW überholt wurde. Ein weiterer noch unbekannter Fahrzeuglenker setzte im weiteren Verlauf zum Überholen des Mercedes-Fahrers und des nun vorausfahrenden PKW an. Der Unbekannte musste hierfür wohl bereits die Sperrfläche befahren, zusätzlich herrschte Gegenverkehr, so dass er den Überholvorgang nicht vollständig durchführen konnte, sondern zwischen dem Mercedes und dem Vorausfahrenden einscherte. Dies tat er vermutlich so knapp, dass der 51-Jährige stark abbremsen und nach rechts ausweichen musste. Hierbei touchierte er eine Warnbake, was dazu führte, dass der Mercedes beschädigt wurde. Der Unbekannte, der mumtaßlich mit einem Peugeot mit Böblingen Kennzeichen (BB-) unterwegs war, setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen.

Magstadt: Abbiegeunfall

Eine leicht verletzte Person und einen Sachschaden in Höhe von rund 17.500 Euro forderte ein Unfall, der sich am Montag gegen 13.00 Uhr auf der Landesstraße 1189 zwischen Magstadt und Schafhausen ereignete. Ein 41-jähriger Skoda-Fahrer, der in Richtung Schafhausen unterwegs war, wollte nach links auf die Bundesstraße 464 abbiegen und übersah hierbei vermutlich einen entgegenkommenden 21 Jahre alten Mercedes-Lenker. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

