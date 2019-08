POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Neuwied

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW: Am Samstagmittag gegen 13:45 Uhr befuhr die 22 jährige Fahrzeugführerin die L 260 zwischen Heimbach und Gladbach, als eine Wespe in ihr Auto flog. Sie versuchte daraufhin die Wespe zu verscheuchen, verriss dabei das Lenkrad und überschlug sich mehrfach. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschanden. Sie verletzte sich glücklicherweise nur leicht, wurde aber zur Beobachtung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Roller unter Betäubungsmitteleinfluss geführt: Am Sonntagmorgen gegen 03:45 Uhr wurde in der Bendorfer Straße in Engers eine 27 jährige Rollerfahrerin kontrolliert. Sie räumte ein, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Weiter erklärte sie, dass sie auf einer zurückliegenden Musikveranstaltung einen bunten Mix an Chemie zu sich genommen habe. In der Kontrolle stellte sich dann noch raus, das sie keine notwendige Fahrerlaubnis besitzt. In der Folge wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Es wurden mehrere Anzeigen gegen sie eingeleitet.

