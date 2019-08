Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 25.08.19

Betzdorf (ots)

Betzdorf Verkehrsunfallflucht am 24.08.2019, 05.56 h, in Betzdorf, Wilhelmstraße Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Wilhelmstraße vom Kreisel aus kommend und beabsichtigte, links in die Straße "Klosterhof" abzubiegen. Dabei kam er rechtsseitig von der Straße ab und touchierte frontal einen Eisenpfosten sowie die dortige Lichtzeichenanlage. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich einfach von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen allerdings verständigten die Polizei, so dass der Flüchtige bereits kurz darauf ermittelt werden konnte. Es entstand Sachschaden von rund 6.000.-EUR.

Emmerzhausen Illegaler Schrotthändler am 24.08.19, 12:40 h, in Emmerzhausen, Schulstraße Mit Dudelmusik war mal wieder ein Fahrzeug aus einem entfernten Zulassungsbezirk unterwegs und sammelte, wie so oft, illegal Schrott ein. Der grüne Sprinter konnte daraufhin durch eine Streifenwagenbesatzung festgestellt und kontrolliert werden. Da dieses Fahrzeug bereits mehrfach aufgefallen war, wurde zukünftiges Sammeln konsequent unterbunden: Der Sprinter wurde sichergestellt, das Sammelgut abgeladen und gegen die beiden Fahrzeuginsassen werden Strafanzeigen gefertigt.

