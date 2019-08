Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 24.08.2019

Betzdorf (ots)

Gebhardshain Verkehrsunfall mit Sachschaden am 23.08.19, 08.00 h, in Gebhardshain, Steinebacher Straße Eine 40-jährige Pkw-Fahrerin bog vom Grundstück der Schule nach links auf die K 122 (Steinebacher Straße) ein und übersah dabei den aus Richtung Gebhardshain kommenden Pkw eines 35-jährigen Mannes. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 25.000.-EUR.

Kirchen Diebstahl von einem Grab im Zeitraum von 17.08.19 bis 23.08.19, in Kirchen, Hardtkopfstraße Von bislang unbekannten Tätern wurde eine sakrale Vase aus Kupfer im Wert von ca. 300.-EUR von einem Grab entwendet. Dazu wurde diese aus der Verschraubung an einem Betonsockel herausgerissen. Hinweise zur Tat bitte an die PI Betzdorf unter 02741/926-0.

Alsdorf Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss am 23.08.19, 20.17 h, in Alsdorf, Hauptstraße Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer meldet sich bei der Polizei Betzdorf und teilt mit, dass er soeben sein Fahrzeug in Höhe des alten Betonwerkes auf die Mauer gesetzt habe. Als die Polizeibeamten den Unfall aufnehmen, stellen sie schnell fest, dass der polizeibekannte Mann unter Drogeneinfluss steht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt. Der 32-jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Elben Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Versicherung am 24.08.19, 23.05 h, in Elben, Dickendorfer Straße Durch eine Streife der Betzdorfer Polizei konnte ein 44-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert werden, der ohne Kennzeichen unterwegs war. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass das Fahrzeug bereits seit längerer Zeit nicht mehr zugelassen war und die Kennzeichen zwangsentstempelt wurden. Außerdem war der 44-jährige noch alkoholisiert. Auch hier werden mehreren Strafanzeigen gegen den Mann gefertigt.

Kirchseifen Streit bei Stufenfeier endet in Kirchseifen am 24.08.19, gegen 03.30 h, mit Großeinsatz der Polizei Eine Schulfeier mit rund 150 Personen an der Grillhütte in Kirchseifen sollte laut eines Notrufes aus dem Ruder laufen, dabei soll eine Person wegen Unstimmigkeiten mit dem anwesenden Security-Personal geschubst und angeblich verletzt worden sein. Bei Eintreffen mehrerer Streifenwagen war die Feier bereits dem Ende nahe, der ursprüngliche Sachverhalt konnte nicht mehr richtig aufgeklärt werden, Security war nicht mehr vor Ort. Allerdings kamen dann einige Personen dem Willen des Veranstalters nicht nach, das Gelände letztlich endgültig zu verlassen. Auch gegenüber den polizeilichen Platzverweisen verweigerten sich einige. Daraufhin kam es zu mehreren Ingewahrsamnahmen, in dessen Folge es sogar zur versuchten Gefangenenbefreiung kam. Heißt im Klartext: Einer der noch Anwesenden versuchte nun die im Streifenwagen vorübergehend "Festgenommenen" zu befreien. Eine neue Art gegen polizeilichen Maßnahmen zu agieren! Durch konsequentes Agieren der Beamten jedoch misslang dies und der Täter konnte überwältigt werden.

Erneutes Fazit: Auch bei diesem Einsatz hagelt es Strafanzeigen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Moog

Telefon: 02741-926-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell