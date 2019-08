POL-PDNR: Polizeibericht

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

1. Unfallflucht I Bereits am Mittwoch, den 21.08.2019, kam es im Zeitraum zwischen 00:15 Uhr und 13:30 Uhr, in Betzdorf in der Siegstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, als ein dort abgestellter Pkw von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Rangieren, beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

2. Unfallflucht II Am Donnerstag, den 22.08.2019, gegen 11:30 Uhr, war ein 81-jähriger Fußgänger, in Betzdorf in der Kölner Straße auf dem dort befindlichen Gehweg unterwegs, als ihn ein verbotswidrig auf dem Gehweg entgegenkommender Radfahrer am linken Arm streifte. Der 81-jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern.

Hinweise in beiden Sachen bitte an die Polizei Betzdorf, Tel.:02741/9260

3. Radarkontrolle Die Polizei führte am Donnerstag, den 22.08.2019 im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, auf der L 280, in der Gemarkung Kirchen-Wehbach eine Radarkontrolle durch. Die Höchstgeschwindigkeit ist in diesem Bereich auf 70 km/h begrenzt. Das Ergebnis der Kontrolle ist erschreckend. Von knapp 1000 gemessenen Fahrzeugen kommt auf ca. 200 eine Verwarnung, auf ca. 60 eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und auf 7 ein Fahrverbot zu. Der "Tagesschnellste" wurde mit 175 km/h gemessen. Der Fahrzeugführer muss mit einem mehrmonatigem Fahrverbot sowie einem empfindlich hohen Bußgeld rechnen.

