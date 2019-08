Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pferdeweide wurde bei Thalhausen angegangen

Thalhausen (ots)

Innerhalb der letzten Tage wurde mehrfach eine Pferdeweide bei der Straße "Am alten Garten" angegangen. Erst wurden die Tore der Weide geöffnet, dann wurde zuletzt Litzen zerschnitten, so dass die Pferde rauslaufen konnten. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

