POL-MG: Abbiegeunfall - 31jährige Mönchengladbacherin schwer verletzt

Mönchengladbach-Rheydt (ots)

Am Sonntag, 16.06.2019, gegen 09.24 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich des George-C.-Marshall-Platzes zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 31jährige Frau aus Mönchengladbach schwer verletzt wurde.

Zur Unfallzeit näherte sich ein kompletter Löschzug der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach mit Blaulicht und Martinshorn über die Odenkirchener Straße dem George-C.-Marshall Platz, um diesen in Fahrtrichtung Odenkirchen zu überqueren.

Die 31Jährige fuhr mit ihrem Pkw Renault bei Grünlicht von der Keplerstraße in den Kreuzungsbereich ein, um dort nach links in Richtung Odenkirchen abzubiegen. Hierbei übersah sie - vermutlich durch den nahenden Löschzug abgelenkt - den ihr von der Scharmannstraße aus entgegen kommenden Pkw Skoda eines 63jährigen Mönchengladbachers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Hierbei wurde die 31Jährige so schwer verletzt, dass sie einem Mönchengladbacher Krankenhaus zur stationären Behandlung zugeführt werden müsste.

An den beteiligten Pkw entstand hoher Sachschaden, geschätzt ca. 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Kreuzungsbereich wurde im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme gegen 11.25 Uhr wieder vollständig für den fließenden Verkehr frei gegeben. (so)

