POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Linz am Rhein für das Wochenende 23.08.2019 bis 25.08.2019 1. Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L252

Linz am Rhein (ots)

Verkehrsunfall auf der L252

Am 24.08.2019 kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L252 in der Gemarkung Bruchhausen. In einer langgezogenen Rechtskurve kollidierte im Gegenverkehr der PKW der 30 jährigen Unfallverursacherin mit dem PKW eines 43 jährigen Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW des Geschädigten in die Leitplanke gedrückt. Beide Fahrzeugführer mussten ärztlich versorgt werden.

In diesem Zusammenhang möchte sich die Polizei recht herzlich bei den Ersthelfern vor Ort bedanken, sowie bei dem kleinen Nachwuchspolizisten, der die eingesetzten Beamten an der Unfallstelle tatkräftig unterstützte.

