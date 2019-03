Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Birlenbach - Einbruch in Gaststätte

Birlenbach (ots)

Am 22.03.2019, gegen 03:05 Uhr schreckten Anwohner in der Hauptstraße auf, da sie durch die Alarmanlage der angrenzenden Gaststätte geweckt wurden. Durch unbekannte Täter wurde die Eingangstür aufgehebelt und die Geldspielautomaten angegangen. Hier wurde wahrscheinlich eine Summe von mehreren Tausend Euro erlangt. Als unmittelbar nach dem Alarm die Eigentümer vor Ort kamen, waren die Täter schon nicht mehr vor Ort. Aufgefallen war ein PKW Kombi, mit den Kennzeichenfragmenten DN für Düren. Ob dieses Fahrzeug mit der Tat in Zusammenhang steht, kann nicht ausgeschlossen werden. Trotz eigeleiteter, sofortiger Fahndung konnten der oder die Täter nicht mehr aufgegriffen werden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Diez entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diez

Tel. 06432/6010

pidiez@polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell