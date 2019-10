Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Montagvormittag trieben noch unbekannte Täter in der Hugo-Wolf-Straße in Herrenberg ihr Unwesen. Zwischen 08.50 Uhr und 10.00 Uhr brachen die Unbekannten in ein Wohnhaus ein. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf, stiegen in das Haus ein und durchwühlten nahezu sämtliche Räume. Eine Bewohnerin entdeckte die Tat, als sie gegen 10.00 Uhr wieder zu Hause eintraf und alarmierte sofort die Polizei. Die Einbrecher ließen Schmuck und Bargeld in vermutlich vierstelligem Wert mitgehen. Ein Nachbar konnte gegen 09.40 Uhr drei Verdächtige beobachten, die durch eine Hecke des betreffenden Grundstücks auf die Straße hinaus schlüpften und sich rennend in Richtung der Stadtmitte entfernten. Es handelt sich um einen etwa 170 cm großen, 16 bis 18 Jahre alten Jugendlichen, der in Begleitung zweier Jungen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren war. Diese beiden dürften etwa 155-160 cm groß gewesen sein. Alle drei wurden als südländische Typen beschrieben und haben dunkles Haar. Sie trugen jugendtypische Kleidung. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

