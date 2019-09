Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Raub in Hofgeismar: Detaillierte Täterbeschreibung mit Bitte um Zeugenhinweise

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am 25.09.2019, um 14:51 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4385298 veröffentlichte Pressemitteilung)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Nach dem Raubüberfall auf einen 67-Jährigen am vergangenen Dienstag in der Bahnhofstraße in Hofgeismar teilen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kriminalpolizei mit, dass nun eine genauere Beschreibung der beiden noch nicht identifizierten Täter vorliegt. Mit der Veröffentlichung erhoffen sich die Beamten, dass sich Zeugen, die Hinweise auf die beiden Räuber geben können, bei der Polizei melden. Weiterhin bitten sie den unbekannten Fahrer des Autos, das nach Angaben des Opfers auf der Bahnhofstraße von der Brücke kommend in Richtung Innenstadt fuhr und gehupt hatte, sich zu melden, da er als Zeuge in Betracht kommt.

Nach den bisherigen Ermittlungen sollen beide Täter 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein und akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Der Mann, der den 67-Jährigen gegen 05:15 Uhr von hinten angegriffen und festgehalten hat, soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein und eine normale Statur gehabt haben. Der Täter hatte schwarze, mittellange Haare und trug eine blaue Jeans mit weiten Hosenbeinen, ähnlich einer Schlaghose. Er soll eine dunkle Wollmütze und schwarze "Springerstiefel" getragen haben. Der zweite Täter, der dem Opfer fünf Euro aus der Hosentasche genommen und ihn geschlagen hat, wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll eine kräftige Statur und einen durchtrainierten Oberkörper gehabt haben. Der Räuber hatte der Beschreibung des Opfers nach starke Geheimratsecken oder eine Halbglatze, wobei nur die Seiten des Schädels mit schwarzen, kurzen Haaren bewachsen waren. Er trug außerdem ein kreisförmiges, schwarzes Bärtchen unterhalb der Unterlippe. Bekleidet war er mit einer Jacke oder einem Hemd in "tarnfarben"/ olivgrün, möglicherweise von der Bundeswehr, und einer schwarzen Cordhose, ähnlich einer Zimmermannshose. Der Beschreibung des Opfers nach soll dieser Mann stark nach Alkohol gerochen haben. Beide Täter flüchteten nach dem Überfall in Richtung des sogenannten "Entenparks".

Die Ermittlungen der Kriminalbeamten des K 35 dauern an. Zeugen, die Hinweise auf das Geschehnis oder die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561- 9100 bei der Polizei Kassel.

