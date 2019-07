POL-PPWP: Nach Vorfahrtsunfall: Zwei Verletzte und Totalschaden

Polizeipräsidium Westpfalz

Nach Vorfahrtsunfall: Zwei Verletzte und Totalschaden

Kaiserslautern

Auf der Kreuzung Mainzer Straße / Benzinoring ist es am Mittwoch zum Vorfahrtsunfall gekommen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr gegen 13.30 Uhr die Mainzer Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Mainzer Straße / Benzinoring missachtete der Mann das Rotlicht der Ampelanlage. Sein Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Die Insassen des Wagens, der 60-jährige Fahrer und eine 51-jährige Mitfahrerin, wurden leicht verletzt. Der 60-Jährige wollte nach links in den Benzinoring abbiegen, als es zum Unfall kam. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den wirtschaftlichen Schaden auf etwa 16.000 Euro. Die Unfallwagen wurden abgeschleppt. |erf

