Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gartenhütte und Pavillon in Kleingartenverein abgebrannt, Brandursache noch unklar: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Der Brand einer Gartenhütte und eines Pavillons mit Mobiliar in der Nacht zum heutigen Montag auf dem Gelände des Kleingartenvereins Rothenditmold beschäftigt derzeit die Ermittler des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei. Bislang ist die Brandursache noch ungeklärt.

Anwohner aus der Naumburger Straße hatten den Brand in der Kleingartenanlage gegen 03:15 Uhr bemerkt und alarmierten sofort die Feuerwehr und die Polizei. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Pavillon in einem Garten, der an die Angersbachstraße grenzt, bereits im Vollbrand. Trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten brannten der Pavillon und eine Gartenhütte auf der angrenzenden Gartenparzelle komplett ab. Auch ein in der Angersbachstraße geparkter VW und ein Zaun wurden durch die große Hitzeentwicklung beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Ermittlungen zur Brandursache führen nun die Kriminalbeamten des K11 durch. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell