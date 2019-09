Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Seat überschlägt sich bei Unfall; Beifahrer wird schwer verletzt

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Seat von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug, ereignete sich am gestrigen Sonntagabend auf der Kreisstraße 4 zwischen Nieste und Niestetal-Heiligenrode. Der 19-jährige Beifahrer im Seat erlitt hierbei schwere Verletzungen, die aber nicht lebensbedrohlich waren und wurde durch einen Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Polizeireviers Ost berichten, fuhr ein 20-Jähriger aus Hamburg gegen 21 Uhr mit dem Seat auf der K4 aus Nieste kommend in Richtung Niestetal-Heiligenrode. Im Bereich einer Linkskurve verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über den Wagen, der nach rechts von der Straße abkam, sich mehrfach überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der 20-Jährige Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. An dem Seat, der nicht mehr fahrbereit war und von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste, entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro. Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle musste die K4 etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

