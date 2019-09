Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Firmeneinbrecher hebeln mehrere Spinde auf: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Bei einem in der Nacht zum heutigen Freitag in Baunatal stattgefundenen Einbruch in eine Firma richteten die bislang unbekannten Täter einen Schaden von rund 1.000 Euro an. Dabei erbeuteten sie nach derzeitigem Erkenntnisstand nur zehn Euro Münzgeld. Die Kriminalbeamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Polizei sind mit den weiteren Ermittlungen betraut und erbitten Zeugenhinweise.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Polizei berichten, stellte ein Mitarbeiter der Firma in der Porschestraße den Einbruch am Morgen, gegen 06:15 Uhr, fest. Die Täter agierten offenbar im Schutz der Dunkelheit, da am Vorabend, gegen 19 Uhr, die letzten Mitarbeiter die Räumlichkeiten verlassen hatten. Nach bisherigen Ermittlungen öffneten die Einbrecher brachial ein Fenster, um in das Firmengebäude zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie alle Räume und brachen gewaltsam mehrere Spinde der Mitarbeiter auf. Der entstandene, hohe Sachschaden durch das Vorgehen der Täter wiegt durchaus schwerer als die bislang bekannte Beute.

Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell