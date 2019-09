Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Explosion in Hoffmann-von-Fallersleben-Straße: Tatort noch weiter gesperrt; Polizei sucht mögliche Zeugen

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 0:26 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4386656 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Kassel-Nord: Nach der Explosion, die sich gegen 22:20 Uhr einhergehend mit einem lauten Knall im Bereich eines geparkten Pkw in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Kassel ereignete, ist der Tatort noch weiter abgesperrt. Bevor die Spurensicherung ihre Arbeit an dem Fahrzeug aufnehmen kann, muss zunächst durch fachkundige Beamte geprüft werden, ob dort möglicherweise noch Gefahrenquellen bestehen. Bei der nun folgenden Tatortarbeit erhalten die Ermittler der Kasseler Kriminalpolizei auch Unterstützung von Beamten des Hessischen Landeskriminalamtes.

Ursache noch völlig unklar; Zeugen gesucht

Die Ursache für die Explosion ist momentan noch völlig unklar. Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei gehen in alle Richtungen. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass dort durch Unbekannte ein Gegenstand zur Detonation gebracht worden war. Bei der Aufklärung der genauen Umstände bittet die Polizei daher auch um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit diesem Fall gemacht haben. Der Schaden an dem geparkten Mercedes, der am rechten Fahrbahnrand der Hoffmann-von-Fallersleben in Fahrtrichtung Wolfhager Straße in Höhe des Gebäudes der Paul-Julius-von-Reuter-Schule abgestellt war, kann aufgrund der aktuell andauernden Tatortarbeit noch nicht abschließend beziffert werden. Zumindest die äußerlich sichtbaren Schäden halten sich in Grenzen. An dem Schulgebäude, das unmittelbar an den Gehweg angrenzt, war mindestens eine Fensterscheibe beschädigt worden.

Sperrungen könnten bis zum Morgen dauern

Wegen der Arbeiten am Tatort und der Spurensicherung ist die Hoffmann-von-Fallersleben derzeit noch zwischen der Wolfhager Straße und dem Lutherplatz in beide Richtungen voll gesperrt. Die Dauer der Sperrungen kann aktuell nicht eingeschätzt werden, könnte sich aber bis zum Morgen erstrecken. Verkehrsteilnehmer im Berufsverkehr sollten sich daher vorsorglich auf Sperrungen in diesem Bereich einstellen und diesen wenn möglich umfahren. Auch der an der Hoffmann-von-Fallersleben gelegene Eingang der Reuter-Schule ist zum Schulbeginn möglicherweise noch gesperrt, weshalb die Schülerinnen und Schüler gebeten werden, andere Eingänge zu benutzen.

Zeugenhinweise an die Kasseler Kripo nimmt die Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

Für weitere Presseauskünfte zu diesem Fall ist die Pressestelle des Polizeipräsidiums Nordhessen ab Freitagmorgen erreichbar.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

