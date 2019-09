Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Explosion im Bereich eines geparkten Pkw: Keine Verletzten; Tatort abgesperrt

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Am späten Donnerstagabend, gegen 22:20 Uhr, kam es in der Hofmann-von-Fallersleben-Straße in Kassel zu einer Explosion im Bereich eines dort abgestellten Pkw. Nach ersten Erkenntnissen kamen dabei keine Personen, jedoch das geparkte Auto und Scheiben an einem angrenzenden Schulgebäude zu Schaden. Die Kasseler Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. Aktuell ist der Tatort für die polizeilichen Maßnahmen weiträumig abgesperrt. Nähere Informationen liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor.

Für erste Presseanfragen ist der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen, Matthias Mänz, unter der Tel. 0561 - 910 1020 erreichbar.

