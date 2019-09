Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierter Fahrer verursacht Auffahrunfall; zwei Frauen leicht verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Ein 26-jähriger VW-Fahrer verursachte am gestrigen Sonntagabend unter Alkoholeinfluss einen Auffahrunfall in der Kasseler Südstadt, bei dem zwei junge Frauen leicht verletzt wurden. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Der 26-Jährige aus Kassel fuhr mit seinem VW gegen 18:40 Uhr auf der Straße "Am Auestadion" in Richtung Autobahnzubringer, wie die aufnehmenden Polizisten des Baunataler Reviers Süd-West berichten. An der Einmündung "Am Sportzentrum" wollte der junge Mann nach links abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er auf einen Mazda, der auf dem Linksabbiegerstreifen an der roten Ampel stand, auf. Die 26-jährige Mazda-Fahrerin aus Lohfelden und die 23-jährige Beifahrerin aus Kassel brachte ein Krankenwagen zur Behandlung der leichten Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus. Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden beziffern die Polizisten auf rund 5.500 Euro. Da bei dem VW-Fahrer ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 3 Promille anzeigte, musste er sich auf dem Revier einer Blutprobe unterziehen. Den Führerschein des jungen Mannes stellten die Polizisten sicher. Die weiteren Ermittlungen werden bei den Beamten der Ermittlungsgruppe des Reviers Süd-West geführt.

