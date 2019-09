Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher werfen Scheibe von Pizzabringdienst ein, Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum gestrigen Sonntag in die Geschäftsräume eines Pizzabringdienstes in der Kasseler Innenstadt ein. Sie erbeuteten Bargeld und konnten unerkannt flüchten. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 bitten Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich zu melden.

Ein Mitarbeiter hatte den Einbruch in das Lokal in der Kurt-Schumacher-Straße, nahe des Altmarkts, am Sonntagmorgen, gegen 10:50 Uhr, bemerkt und die Polizei gerufen. Nach ersten Ermittlungen der Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Polizei warfen die unbekannten Täter eine rückwärtige Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu dem Lokal. Sie agierten vermutlich im Schutz der Dunkelheit. Anschließend durchsuchten die Einbrecher den Innenraum und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Tatzeit lässt sich insofern eingrenzen, dass gegen 1:15 Uhr der letzte Mitarbeiter den Pizzabringdienst verlassen hatte.

Zeugen melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100.

