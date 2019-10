Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfall mit schwer verletzter Person; Weil der Stadt: Einbruch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Leonberg- Warmbronn: Unfall mit schwer verletzter Person

Schwere Verletzungen erlitt ein 29-jähriger Skoda-Fahrer, der am Montag gegen 08.40 Uhr auf der Kreisstraße 1009 kurz nach Warmbronn in einen Unfall verwickelt war. Der PKW-Lenker kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit während seiner Fahrt in Richtung der Bundesstraße 295 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit einem Maschendrahtzaun. Der Mann musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 4.000 Euro belaufen. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weil der Stadt: Einbruch in Kindergarten

Zwischen Freitag 19.30 Uhr und Montag 07.20 Uhr brach ein noch unbekannter Täter in einen Kindergarten in der Burgunderstraße in Weil der Stadt ein. Der Einbrecher gelangte über eine Terrassentür, die er aufbrach, in die Einrichtung und durchsuchte anschließend mehrere Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete der Unbekannte zwei Laptops, deren Wert noch nicht feststeht, und einen kleineren Bargeldbetrag. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033/5277-0, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

