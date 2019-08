Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Sachschaden, Fahrerin ohne Führerschein

Steinbach am Glan (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 23:30 Uhr kam es in Steinbach in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Fahrzeugführerin fuhr aus Unachtsamkeit von hinten, auf einen am Fahrbahnrand geparkten, PKW auf. Die Fahrerin und ihr 2-jähriger Sohn wurden augenscheinlich nicht verletzt aber zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin war zum Unfallzeitpunkt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 919-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell