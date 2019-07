Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Ladendieb verletzt Frau schwer - Zeugen dringend gesucht!

Lippe (ots)

Bereits am 22. Juni 2019 (Samstag) reagierte ein Ladendieb in einem Schuhgeschäft an der Krentruper Straße äußerst rabiat (wir berichteten). Zur Erinnerung: Zusammen mit einer "Komplizin" betrat er an dem Tag gegen 18.00 Uhr das Geschäft. Beide begaben sich zielgerichtet in eine hintere Ecke des Ladens. Als die Personen bereits nach wenigen Minuten das Geschäft in großer Eile wieder verließen löste die Alarmanlage am Ausgang aus. Eine 47-jährige Angestellte folgte den beiden und sah, dass der Mann ein Paar Schuhe verborgen hatte, die er offensichtlich gerade entwendet hatte. Sie sprach den Mann auf den Diebstahl an und forderte ihn auf, mit zurück in das Geschäft zu kommen. Dieser versetzte ihr jedoch einen derart heftigen Stoß, dass sie zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog, die einen Klinikaufenthalt erforderlich machten. Der Dieb und seine Begleiterin flüchteten unerkannt vom Tatort. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 30 - 35 Jahre alt, Deutscher, ca. 180 cm groß, schlank, kurze blonde Haare, anrasierter kleiner Kinnbart, trug T-Shirt und lange Hose, Farben nicht bekannt. Die Polizei bittet nochmals darum, dass sich Zeugen der Tat beim Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 melden mögen. Insbesondere wird hier eine Frau angesprochen, die das Täterpaar noch verfolgte.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell