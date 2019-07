Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Müllcontainer in Brand gesetzt.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte setzten mehrere Müllcontainer an der Grundschule in der Schulstraße in Brand. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 6:15 Uhr durch Zeugen alarmiert, die ein Übergreifen auf einen dritten Container vereiteln konnten. Die Feuer konnten schnell gelöscht werden. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell