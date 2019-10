Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Update: Raub auf Tankstelle: Täter stellt sich

Holzwickede (ots)

Nachdem er am Sonntagabend, 13. Oktober 2019, eine Tankstelle an der Nordstraße in Holzwickede überfallen und eine Flasche Wodka, eine Schachtel Zigaretten und zwei Pappbecher erbeutet hatte, hat sich der Täter am Montagmittag, 14. Oktober 2019, gestellt. Alkoholisiert ist der 43-Jährige aus Sachsen auf der Polizeiwache Dortmund-Aplerbeck erschienen und hat gestanden, die Tat unter Alkoholeinfluss und mit einem Spielzeugrevolver begangen zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen, hat das Gewahrsam mittlerweile aber wieder verlassen. Weil er betrunken und ohne gültiges Dokument mit seinem Fahrzeug zur Polizeiwache Dortmund-Aplerbeck gefahren ist, erwartet ihn jetzt nicht nur ein Strafverfahren wegen des Überfalls auf die Tankstelle, sondern auch wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

