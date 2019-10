Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Diebstähle aus PKW - Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet

Fröndenberg (ots)

In der Nacht zu Montag (14.10.2019) haben unbekannte Täter in Hohenheide drei hochwertige PKW auf bislang unbekannte Weise geöffnet. An der Fuchskaute waren ein grauer Mercedes C43 AMG und ein grauer Mercedes C 220d betroffen. Aus den Fahrzeugen bauten die Täter die Lenkräder, Navigationsgeräte und Gangschaltungen aus.

Am Rehwinkel bauten die Unbekannten aus einem schwarzen BMW 420i ebenfalls das Navigationsgerät, das Lenkrad sowie das Infotainmentsystem aus.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

