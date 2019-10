Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Verkehrsunfall: Pkw-Fahrer übersieht und erfasst Radfahrer

Holzwickede (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Holzwickede ist am Sonntagnachmittag, 13. Oktober 2019, ein 55-Jähriger leicht verletzt worden. Der Dortmunder war mit seinem Fahrrad im Kreuzungsbereich Zur Alten Kolonie/Chaussee unterwegs, als er gegen 17.15 Uhr von einem 69-Jährigen und dessen Hyundai übersehen und erfasst wurde. Das Unfallopfer, das auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs war, als es von dem Castrop-Rauxeler erwischt wurde, ist mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

