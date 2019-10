Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Mehrere Einbrüche in Kleingartengartenanlage

Schwerte (ots)

Mehrere Lauben und Häuschen in einer Kleingartenanlage an der Straße Am Hohlen Weg in Schwerte sind in der Nacht von Freitag, 11. Oktober 2019, auf Samstag, 12. Oktober 2019, aufgebrochen worden. Erbeutet wurden Gartengeräte und Werkzeuge. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Schwerte unter den Rufnummern 02304 921 3320 oder 921 0 entgegen.

