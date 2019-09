Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Jugendliche körperlich angegangen

Recklinghausen (ots)

Am Samstagabend, um 21:30 Uhr, sind drei männliche Jugendliche, alle 17 Jahre alt und aus Oberhausen und Bottrop, von ca. fünf unbekannten Männern an der Ludgeristraße körperlich angegangen worden. Zwischen den beiden Personengruppen ist es, im Bereich der Parkanlage, zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf die Jugendlichen geschlagen wurden. Einer der Jugendlichen wurde mit einer abgeschlagenen Bierflasche im Bereich der Brust und der Hand verletzt. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Zur Personenbeschreibung konnte lediglich gesagt werden, dass es sich um ca. 1,80m große Männer handelt, die schwarz gekleidet waren.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

