Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zusammenstoß auf der Kreuzung Halterner Straße/Borkener Straße

Recklinghausen (ots)

Sonntag, gegen 17.30 Uhr, fuhr eine 22-jährige Autofahrerin aus Dorsten auf der Halterner Straße in Richtung Hervest. An der Kreuzung Borkener Straße wollte sie geradeaus in Richtung Holsterhausen fahren. Vor der Kreuzung ging ihr Fahrzeug aus und sie rollte in den Kreuzungsbereich. Als sie das Fahrzeug startete und losfuhr, stieß sie mit dem von links kommenden 24-jährigen Motorradfahrer, auch aus Dorsten, zusammen. Der 24-Jährige stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand 4.000 Euro Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Bismarckstraße in Richtung Wulfen gesperrt.

