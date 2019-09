Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fahrradfahrer angefahren

Recklinghausen (ots)

Am Freitag, um 11:45 Uhr, fuhr ein 65-jähriger Fahrradfahrer aus Recklinghausen auf dem Westring in Richtung Norden. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Witten wollte nach links vom Parkplatz am Westring Center in den Westring einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Der Radfahrer verletzte sich. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand 700 Euro Sachschaden.

