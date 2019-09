Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbrecher stiehlt Handtasche und drängt Hausbewohnerin zur Seite

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 6.10 Uhr, öffnete ein unbekannter Mann ein auf Kipp stehendes Fenster im Obergeschoss eines Wohnhauses auf der Nordstraße. Der Täter war zuvor auf ein Baugerüst gestiegen, das an dem Haus aufgebaut war. Er nahm dann eine Handtasche, die auf einem Stuhl lag an sich. Als die Bewohnerin wach wurde und auf den Mann zuging, drängte er sie zur Seite und flüchtete mit der Tasche aus dem Haus. Hierdurch wurde die Bewohnerin nicht verletzt. Der Täter war etwa 40 Jahre alt, 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. er hatte kurze blonde Haare, einen gepflegten Bart an Kinn, Ober- und Unterlippe und trug eine dunkel Jeans und einen Norwegerpulli in den Farben braun/mint/beige. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

