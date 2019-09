Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: 15-jährige Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagmorgen, um 08:20 Uhr, wollte eine 15-jährige Fußgängerin aus Castrop-Rauxel die Berliner Straße bei Grün-Licht überqueren. Hierbei wurde sie von einem unbekannten Autofahrer, der als Rechtsabbieger aus der Lehmstraße kam, angefahren. Sie stürzte verletzt zu Boden. Der Autofahrer fuhr weiter in Richtung Westen, ohne sich um die verletzte Jugendliche zu kümmern. Sie lief weiter zur Schule - von hier aus wurde die Polizei informiert. Die 15-jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Zeugen melden sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111.

