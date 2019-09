Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: 8-jähriges Kind angefahren

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, gegen 07:45 Uhr, kam es auf der Spechtstraße in Höhe der Einmündung zur Birkhuhnstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind. Ein 8-jähriges Mädchen aus Marl lief in nord-östlicher Richtung auf die Straße und wurde von dem Pkw einer 32-jährigen Marlerin erfasst. Die Marlerin fuhr auf der Spechtstraße in Richtung Südosten. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Kontrolle mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell