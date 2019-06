Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Gutach (ots)

Ein leichtverletzter Autofahrer und ein Sachschaden von insgesamt rund 6.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstag. Der Renault-Lenker war gegen 14.50 Uhr auf der B 294 zwischen Wolfach und Hausach unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sein Wagen überschlug sich und kam an der angrenzenden Böschung zum Stehen. Der 60 Jahre alte Mann wurde zur Behandlung in ein Klinikum nach Wolfach gebracht, sein Wagen musste abgeschleppt werden. /ma

