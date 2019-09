Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in Baustofffirma

Pforzhein (ots)

Baumaschinen, Berufsbekleidung sowie Bargeld haben Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in einem Baustoffzentrum in der Pforzheimer- Nordstadt erbeutet.

Nach bisherigem Sachstand verschafften sich die Eindringlinge zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr, gewaltsam Zutritt in das Innere des Gebäudes. In den Büroräumlichkeiten durchwühlten sie Schränke sowie Schubladen und nahmen das aufgefundene Bargeld sowie ein iPad an sich. Einen aufgefundenen Tresor öffneten die Einbrecher vermutlich mit Hilfe eines Vorschlaghammers. Auch hier wurden sie fündig und nahmen das Geld an sich. Im Verkaufsraum ging ihre Beutetour weiter. Hier wurden mehrere hochwertige Baumaschinen sowie Berufsbekleidung entwendet. Vermutlich haben die Eindringlinge das Diebesgut in Y-Tong Säcke verpackt und abtransportiert. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

