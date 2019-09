PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, 08.09.2019

Hofheim (ots)

1. Polizeibeamtin bei Personenkontrolle auf Wallauer Kerb verletzt

Tatort: 65719 Hofheim, Festplatz

Tatzeit: Samstag, 07.09.2019, 21:28 Uhr

Bei einer beabsichtigten Personenkontrolle widersetzte sich ein 17-jähriger Hofheimer den Anweisungen der Polizeibeamten und verletzte dabei eine Beamtin. Zuvor sollte nach einer gemeldeten körperlichen Auseinandersetzung in der Steingasse im Bereich der Wallauer Kerb eine Personengruppe durch Beamte der Polizei Hofheim kontrolliert werden. Jedoch versuchte sich eine Person der Kontrolle zu entziehen und blieb trotz mehrfacher Ansprache der uniformierten Beamten nicht stehen. Beim Versuch die Person festzuhalten kam es durch die alkoholisierte Person zu tätlichen Angriffen gegen eine Beamtin. Um den Angreifer unter Kontrolle zu bringen, mussten die Beamten diesen zu Boden bringen. Sowohl die Beamtin als auch der junge Mann wurden leicht verletzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Eschborn unter 06196 9695-0 zu melden.

2. Roller in Brand geraten

Tatort: 65719 Hofheim, OT: Diedenbergen, Weilbacher Straße

Tatzeit: Sonntag, 08.09.2019, 02:32 Uhr

Durch einen Bürger ging in der Nacht zum Sonntag die Mitteilung über einen brennenden Roller bei der Polizei in Hofheim ein. Zwar konnte der Brand durch die Feuerwehr erfolgreich gelöscht werden, jedoch brannte der Roller vollständig aus, so dass Totalschaden entstand. Wie der Roller in Brand geriet ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, eine Brandstiftung ist derzeit nicht auszuschließen. Wer verdächtige Personen in der Nacht festgestellt hat oder Hinweise zu dem Brand geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Hofheim zu melden (06192/2079-0).

gefertigt: Bettenbühl, POK'in

