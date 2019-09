PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, 07.09.2019

Hofheim (ots)

1. Mehrere körperliche Auseinandersetzung auf Münsterer Kerb

Tatzeit: Samstag, 07.09.2019 00:30 Uhr bis 02:00 Uhr

Tatort: 65795 Kelkheim: Festgelände und Bereich Frankfurter Straße

Im Verlauf der Kerbeveranstaltung wurden in der Nacht zum Samstag der Polizei drei körperliche Auseinandersetzungen gemeldet, bei denen mehrere Personen verletzt wurden.

1.1 Gegen 00:30 Uhr bekam ein 20-jähriger Feiernder im Festzelt unvermittelt durch eine unbekannte Person einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch ein Teil des Schneidezahns abbrach. Auf der Suche nach dem Täter begab sich der alkoholisierte Geschädigte vor das Festgelände. Hier geriet der Geschädigte abermals in eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Kerbeborschen, in deren Verlauf der Geschädigte erneut einen Faustschlag ins Gesicht erlitt, zu Boden fiel und weiterhin am Boden liegend auf ihn eingeschlagen wurde. Einer der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich, westeuropäisches Erscheinungsbild, ca. 21-22 Jahre, weißes T-Shirt mit Kerbeborschaufschrift, ca. 190-195cm groß, Geheimratsecken, wenig Haare

1.2 Um 01:00 Uhr kam es außerhalb der Veranstaltung im Bereich des Kirchplatzes zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen, in deren Folge zwei unbeteiligte Personen eine Kopfplatzwunde durch Schläge mit einer Flasche erlitten. Ersten Befragungen zu Folge soll eine südländische Personengruppe und eine mittel-/osteuropäische Personengruppe in Streit geraten sein. Obwohl der Geschädigte in die Schlägerei nicht involviert gewesen ist, bekam er hinterrücks eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen, wodurch dieser eine Platzwunde erlitt. Weiterhin soll durch die südländische Gruppierung Steine geworfen worden sein. Der zweite Verwundete wurde unmittelbar durch einen Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht und konnte zum Sachverhalt nicht befragt werden.

1.3 Gegen 02:00 Uhr gingen mehrere Mitteilungen über eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten in der Frankfurter Straße bei der Polizei ein. Zwei Südländer und eine vierköpfige Gruppe gerieten in Streitigkeiten. Ein Zeuge, der schlichten und die Streithähne trennen wollte, wurde letztendlich selbst Opfer. Denn dieser wollte einer der Beschuldigten festhalten, da sich herausstellte, dass dieser offensichtlich in die zuvor gemeldete Auseinandersetzung involviert gewesen war. Der zweite Beschuldigte wollte seinem Kumpel offenbar helfen und versuchte den Zeugen mittels Steinwürfen dazu zu bringen von seinem Kumpel abzulassen. Durch die Steinwürfe wurde der Helfer im Gesicht getroffen und erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Ein weiterer Helfer konnte auch den Steinewerfer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Zeugen, die Angaben zu den geschilderten Sachverhalten machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 67490 zu melden.

2. Durch Zeugenhinweis mehrere Straftaten aufgeklärt - Rollerdieb festgenommen.

Tatort: 65719 Hofheim, Parkdeck am Hofheimer Bahnhof

Tatzeit: Freitag 06.09.2019, 17:40 Uhr

Durch einen Zeugenhinweis konnten am Freitagabend zwei geklaute Roller und ein entwendetes Kennzeichen durch die Polizei sichergestellt werden. Der Zeuge meldete der Hofheimer Polizei einen verdächtigen Roller am Parkdeck am Hofheimer Bahnhof, bei dem augenscheinlich das Zündschloss gezogen wurde. Der 17-Jährige Beschuldigte konnte durch die Beamten schnell ausfindig gemacht werden, da dieser aus vorangegangenen Delikten bereits den Beamten bekannt war. Der zur Fahndung ausgeschriebene Roller wurde zudem mit einem entwendeten Versicherungskennzeichen versehen. Im Nahbereich konnte ein weiterer Roller aufgefunden werden, bei dem ebenfalls der Verdacht besteht, dass dieser aus einem Diebstahl stammt. Nicht nur den Diebstählen hat sich der Beschuldigte zu verantworten. Da er keine gültige Fahrerlaubnis aufweisen konnte und den Roller mit einem anderen Kennzeichen versah, wurden weitere Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten eingeleitet.

3. Radfahrerin wird auf dem Schulweg angefahren

Tatort: 65824 Schwalbach, Sulzbacher Straße

Tatzeit: Freitag, 06.09.2019, 14:00 Uhr

Eine 13-Jährige wurde auf dem Heimweg von der Schule auf ihrem Fahrrad durch einen PKW erfasst und leicht verletzt. Diese befuhr den parallel verlaufenden Fahrradweg in der Sulzbacher Straße in Richtung Sulzbach. Eine 53-jährige Hofheimerin beabsichtigte aus einer Grundstücksausfahrt mit ihrem Opel Zafira auf die Sulzbacher Straße einzubiegen und übersah dabei die heranfahrende Radfahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem das Kind glücklicherweise nur leicht verletzt wurde.

gefertigt: Bettenbühl, POK'in

